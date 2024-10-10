В список террористов и экстремистов внесли боевика «Азова»

Боевика нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Виктора Карася внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов <…> Карась Виктор Сергеевич, 09.05.1985 года рождения», — говорится в сообщении.

На сайте уточнили, что Карась родился в городе Черкассы Черкасской области Украины.

Тем, кто попал в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Интернете, выступать организатором публичных мероприятий, участвовать в выборах. Финансовыми услугами они могут пользоваться ограничено.

В конце сентября Росфинмониторинг назвал террористическим некое объединение, в которое входят бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей Порошенко. Название объединения при этом не уточняется. Также членом объединения является некий Олег Леонидович Казаков.

Ранее двое 14-летних детей попали в российский список террористов.