Залину Маршенкулову внесли в список террористов и экстремистов

mayachok_antihrista/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и феминистка Залина Маршенкулова (признана в РФ иностранным агентом) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая строчка появилась в перечне на портале ведомства.

«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г. р, г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», — указано в списке.

17 апреля Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире.

В мае Перовский районный суд Москвы заочно арестовал блогера. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма. Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). 6 августа женщину объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось об инциденте на Алтае, где мигрант отправил деньги террористам и был арестован.