«Психика ломается»: в Совфеде ожидают последствий квадробинга через 10 лет

Увлечение квадробингом сильно отражается на детской психике. И если пока изменения не заметны, то лет через 10-15 страшные последствия такого хобби все равно «выстрелят», заявил сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.

«Пока ребенок всего до конца не понимает, а родитель ведет его на поводке и говорит, что это нормально, конечно, у него психика будет ломаться. Оно может внутри где-то остаться и выстрелить через 10-15 лет», — подчеркнул Гибатдинов.

Он добавил, что пока нет ясного ответа, как именно будут выражаться последствия квадробинга, но уже очевидно, что детскую психику это значительно меняет — к примеру, кормление ребенка собачим кормом не может не отразиться на его будущем.

К сожалению, заявления многих политиков лишь подогрели интерес к квадробингу, раскрутив эту тему, заключил сенатор.

До этого сенатор РФ Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что квадробинг опасен для детей и может привести к непредсказуемым последствиям. Она поддержала введение запрета на производство и продажу квадробинговой атрибутики.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле думают о квадроберах.