В Словакии на грибника напал медведь

На севере Словакии медведь напал на 55-летнего мужчину, собиравшего грибы в лесу у подножия горной системы Высокие Татры. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в отдаленном районе страны неподалеку от города Хибе. Двое собиравших грибы мужчин подверглись нападению хищника. Для одного из грибников встреча с медведем стала фатальной: несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. О состоянии второго не сообщается, но, судя по всему, он не пострадал.

Предыдущий похожий случай был зафиксирован в Словакии в 2021 году.

7 октября сообщалось, что 74-летний житель штата Колорадо (США) смог выжить после нападения медведицы с тремя детенышами. Лесные хищники вломились вечером в дом через приоткрытую раздвижную дверь. Мужчина оказал сопротивление, после чего ему удалось спрятаться и вызвать подмогу.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя при встрече с медведем.