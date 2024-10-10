Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии на грибника напал медведь

Reuters: на севере Словакии на 55-летнего грибника напал медведь

close
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

На севере Словакии медведь напал на 55-летнего мужчину, собиравшего грибы в лесу у подножия горной системы Высокие Татры. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в отдаленном районе страны неподалеку от города Хибе. Двое собиравших грибы мужчин подверглись нападению хищника. Для одного из грибников встреча с медведем стала фатальной: несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. О состоянии второго не сообщается, но, судя по всему, он не пострадал.

Предыдущий похожий случай был зафиксирован в Словакии в 2021 году.

7 октября сообщалось, что 74-летний житель штата Колорадо (США) смог выжить после нападения медведицы с тремя детенышами. Лесные хищники вломились вечером в дом через приоткрытую раздвижную дверь. Мужчина оказал сопротивление, после чего ему удалось спрятаться и вызвать подмогу.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя при встрече с медведем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами