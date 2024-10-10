Экс-главе Серпуховского района Подмосковья добавили два года заключения в колонии

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну добавили еще два года заключения, признав его виновным в нападении на сотрудника ФСИН. Соответствующее решение, как сообщает ТАСС, принял суд Бежецка.

Таким образом срок наказания для Шестуна увеличен с 15 до 17 лет пребывания в колонии строго режима. Экс-глава Серпуховского района отбывает наказание в ИК-6 в городе Бежецке Тверской области.

На суде Шестун заявил, что никаких прямых или даже косвенных доказательств его вины сторона обвинения не представила. А во время своего пребывания в ИК-6 он подвергался многочисленным пыткам.

Экс-главу района арестовали летом 2018 года по обвинению в особо крупном мошенничестве, легализации преступных денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал, считал дело политически мотивированным и заявлял, что был арестован из-за того, что собирался вновь баллотироваться на пост главы района. После ареста он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, где пожаловался на угрозы со стороны представителей власти.

В декабре 2020 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным.

Ранее суд назначил дату суда над генералом Поповым.