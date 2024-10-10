Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья добавили два года заключения в колонии

Суд Бежецка добавил Шестуну два года пребывания в колонии

close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну добавили еще два года заключения, признав его виновным в нападении на сотрудника ФСИН. Соответствующее решение, как сообщает ТАСС, принял суд Бежецка.

Таким образом срок наказания для Шестуна увеличен с 15 до 17 лет пребывания в колонии строго режима. Экс-глава Серпуховского района отбывает наказание в ИК-6 в городе Бежецке Тверской области.

На суде Шестун заявил, что никаких прямых или даже косвенных доказательств его вины сторона обвинения не представила. А во время своего пребывания в ИК-6 он подвергался многочисленным пыткам.

Экс-главу района арестовали летом 2018 года по обвинению в особо крупном мошенничестве, легализации преступных денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал, считал дело политически мотивированным и заявлял, что был арестован из-за того, что собирался вновь баллотироваться на пост главы района. После ареста он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, где пожаловался на угрозы со стороны представителей власти.

В декабре 2020 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным.

Ранее суд назначил дату суда над генералом Поповым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами