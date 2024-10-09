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В Подмосковье украденная беременная бенгальская кошка нашлась у зоозащитницы

В Подмосковье зоозащитница украла бенгальскую кошку и отказалась ее возвращать

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Depositphotos

В подмосковном Клину зоозащитница украла бенгальскую кошку и отказалась возвращать ее хозяйке. Об этом пишет РЕН ТВ.

В конце сентября у Валентины Образцовой сбежала беременная бенгальская кошка по кличке Фокси. Через пару дней женщина заметила в соцсети пост, где сообщалось, что кошке, в которой она узнала свою любимицу, ищут новых хозяев, в нем же была указана цена.

«Я позвонила по номеру, который указан там, – Ирине. Она сказала, что просто опубликовывала запись, а кошка находится у другой женщины», – вспоминает Валентина.

Вскоре она выяснила, что Фокси оказалась у местной зоозащитницы Анастасии. Та потребовала прислать документы, подтверждающие владение животным, но лично проверить их не захотела.

Тогда Валентина попросила подругу притвориться желающей взять кошку, и Анастасия все же согласилась на встречу. Однако зоозащитница поняла, что забрать Фокси пытается ее настоящая хозяйка, и стала осыпать женщину оскорблениями с нескольких аккаунтов в соцсети.

Журналистам, приехавшим к ее дому, Анастасия пояснила, что отказывается возвращать животное, так как считает Валентину «маргиналкой», и пригрозила судом за публикацию репортажа. Где сейчас находится кошка неизвестно, к делу уже подключилась полиция.

Ранее ювелир заявил в полицию о краже бриллиантов и сам оказался под стражей.

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