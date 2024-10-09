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Называвшему христиан быдлом чеченскому учителю разрешили продолжить работу

Называвшему христиан быдлом Жабраилову разрешили работать в школе в Чечне

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Кадр из видео/Телеканал «Грозный»

Называвшему христиан быдлом, а Иисуса из Назарета гуманоидом учителю Мансуру Жабраилову разрешили продолжить работать в школе в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам учеников школы, мужчина все еще работает завучем по учебно-воспитательной работе и классным руководителем, и продолжает транслировать нетерпимость к христианам.

Министр ЧР по нацполитике Ахмед Дудаев заявлял, что Жабраилова уволили еще в 20-х числах сентября. Сотрудники канала Readovka предположили, что речь идет об увольнении с поста учителя химии.

До этого Жабраилов на камеру извинился за оскорбления христиан. Перед этим он не меньше года высмеивал и оскорблял христиан в интернете, продолжая работать в школе и не скрывая свою личность.

В своем извинении Жабраилов добавил, что в Чечне недопустимо принижать каких-либо верующих. Ведь сами мусульмане в России могут свободно исповедовать свою религию, а в Чечне построено более 1,5 тыс. мечетей.

Ранее бывший премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина.

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