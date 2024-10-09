«Помолитесь своему гуманоиду»: в Чечне учитель год вел блог с оскорблениями христиан Учитель из Чечни Жабраилов на камеру извинился за оскорбления христиан

Завуч из Чечни не меньше года высмеивал и оскорблял христиан в интернете, продолжая работать в школе и не скрывая свою личность. Он вел блог, где критиковал «адептов христианской помойки», называл верующих «быдлом», а Иисуса — «гуманоидом». После резонанса в СМИ власти республики заявили, что мужчину уволили, и пообещали «строго» его наказать. Однако местные жители говорят, что он продолжает ходить в школу и даже работает классным руководителем.

В Чечне учитель и замдиректора школы Мансур Жабраилов, который вел антихристианский блог и называл христиан «быдлом», на камеру извинился за свои слова. Ролик с его покаянием опубликовал чеченский телеканал «Грозный».

«Я сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии <...> Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова. В первую очередь религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии», — сказал мужчина.

Он объяснил, что «повелся на провокаторов», которые оскорбляли ислам, и «забылся». Ранее в своем блоге Жабраилов говорил, что обращается с христианами так же, как те относятся к мусульманам.

«[Христиане] стали истерить, когда с ними начали говорить в их манере, и отвечать соответственно их же наглости. Все мои материалы являются ответом на существующую исламофобию, а не стремлением кого-то оскорблять», — писал замдиректора.

В своем извинении Жабраилов добавил, что в Чечне недопустимо принижать каких-либо верующих. Ведь сами мусульмане в России могут свободно исповедовать свою религию, а в Чечне построено более 1,5 тыс. мечетей, подчеркнул мужчина.

«Готов понести полную ответственность за свои слова по закону нашей страны», — резюмировал Жабраилов.

«Адепты помойки»

Жабраилов 1989 года рождения, преподавал химию и физкультуру, одновременно работал замдиректора по учебно-воспитательной работе. Свои взгляды на христианство излагал в Telegram-канале под названием naslednik_firdawsa, на аватарке которого стоял флаг Палестины (сейчас канал удален). Канал он вел не меньше года, в публикациях высмеивал «адептов христианской помойки», называл христиан «бесполезным быдлом», «троебожниками», а Иисуса Христа «греческим гуманоидом», по всей видимости, намекая, что тот был обычным человеком.

Высказывания учителя начали вызывать широкий резонанс, однако он продолжил оскорблять христиан в блоге, показывая, что ничего не боится. Замдиректора подчеркивал, что не скрывает свое имя и не прячется. Мужчина также утверждал, что у его критиков «кишка тонка» встретиться с ним лично и попытаться наказать.

«Господа троебожники, я прячусь, я в подвале, не ищите меня, я вас очень боюсь. Лучше помолитесь своему гуманоиду, чтобы он меня вызволил из подвала и наказал. А может, он спит? Откуда знать, он же может спать по человеческой природе», — иронизировал Жабраилов.

Его уже уволили?

Когда слова Жабраилова распространились в СМИ, на проблему публично отреагировали чеченские власти.

«Никаких сомнений нет в том, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона Российской Федерации», — пообещал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, в 20-х числах сентября Жабраилова задержали и уволили из школы, а его высказывания сейчас оценивает чеченский центр противодействия экстремизму. В своем извинении сам Жабраилов рассказал, что правоохранители «начали интересоваться» его деятельностью с сентября 2024 года, и «с тех пор идет процесс» по его делу. Телеканал «Грозный» в своем репортаже показал соответствующий комментарий замглавы центра противодействия экстремизму Хамзата Кимаева.

«[Жабраилов] был допрошен 23 сентября, а деятельность его блога незамедлительно прекращена <...> Его действиям будет дана правовая оценка, на основе которой в его отношении будут проведены все необходимые меры», — заявил Кимаев.

Чеченские журналисты также сняли на видео, как Жабраилова ведет по коридору человек в камуфляже и берете, а затем он сидит в кабинете правоохранительных органов и беседует с мужчиной за компьютером. При этом на бывшем учителе нет наручников, а о возбуждении какого-то конкретного дела против него пока не сообщалось.

Коллеги Жабраилова ничего не знают про его увольнение, выяснил Telegram-канал Readovka. Мужчина на свободе, по-прежнему ходит в школу, работает классным руководителем и завучем.

«Буквально на днях он был на уроках в школе, и его риторика о «греческих гуманоидах» совершенно не изменилась <...> Вероятнее всего, Дудаев имел в виду, что Жабраилова уволили со ставки учителя химии и оставили на позиции завуча», — пишет канал со ссылкой на местных школьников.

Отдельно некоторые СМИ отмечают разницу между делом экс-учителя и россиянина Никиты Журавеля, которого за оскорбление чувств мусульман побил лично сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, а потом молодому человеку дали реальный срок в колонии. В Госдуме уже призвали не сравнивать эти случаи, потому что Журавель сжег Коран на фоне мечети, а Жабраилов лишь писал посты, хотя так тоже «себя вести нельзя».

«На мой взгляд, эти поступки несколько различаются. У Никиты Журавеля был конкретный публичный акт, а не посты или высказывания в социальных сетях. Я думаю, нам нужно трезво оценить ситуацию», — заявил депутат Султан Хамзаев.