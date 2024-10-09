В Дагестане задержали жену экс-главы Сергокалинского района, чей сын участвовал в теракте

Правоохранительные органы задержали супругу бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Дагестану.

«Возбуждено дело в отношении заведующей дошкольного учреждения по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ», — заявили в управлении.

Отмечается, что она задержана.

В ведомстве также уточнили, что задержанная является супругой бывшего главы Сергокалинского района.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа. У Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. В начале октября Омарову до 5 декабря продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Ранее МВД показало мужчину, задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале.