Школьник инсценировал теракт в киевском метро ради шутки

Школьник бросил муляж мины в вагон киевского метро ради шутки. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Мальчику всего 10 лет. С ним была проведена профилактическая беседа. На мать ребенка был составлен административный протокол.

До этого подростка из Воронежской области осудили за размещение муляжей бомб в поездах.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции региона, подозрительные предметы были обнаружены работниками железнодорожного транспорта. Они же и обратились в полицию.

Впоследствии задержанного подростка отправили на психологическую экспертизу. Специалисты установили, что нарушитель общественного порядка имеет психическое расстройство в форме умственной отсталости легкой степени.

В 2023 году в Уфе прохожие нашли на автобусной остановке муляж противопехотной мины «Лепесток», которая часто применяется ВСУ в ДНР.

Ранее власти Киева опровергли выделение из казны денег на марш ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в метро.