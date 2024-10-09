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В Воронежской области подростка отправили на лечение из-за «минирования» поездов

Подростка из Воронежской области осудили за размещение муляжей бомб в поездах

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Depositphotos

Несовершеннолетний житель Воронежской области предстал перед судом за размещение муляжей взрывных устройств в вагонах электропоездов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

В заявлении отмечается, что заседание состоялось в октябре текущего года в Таловском районном суде Воронежской области. На нем было рассмотрено уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Речь идет о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры, совершенном из хулиганских побуждений.

«Несовершеннолетний в феврале 2024 года из подручных материалов собрал два муляжа взрывного устройства, и желая оказать психологическое воздействие на окружающих и привлечь внимание правоохранительных органов, впоследствии разместил указанные предметы в вагонах электропоездов», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, в результате подозрительные предметы были обнаружены работниками железнодорожного транспорта. Они же и обратились в полицию.

Впоследствии задержанного подростка отправили на психологическую экспертизу. Специалисты установили, что нарушитель общественного порядка имеет психическое расстройство в форме умственной отсталости легкой степени.

«С учетом результатов проведенной экспертизы <...> судом была применена принудительная мера <...> в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее на железнодорожном вокзале в Ярославле нашли предмет, похожий на бомбу.

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