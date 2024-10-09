Турция эвакуирует своих граждан из Бейрута на военных кораблях

Турция эвакуирует из Бейрута около 2 тыс. человек на военных кораблях. Об этом сообщило министерство обороны страны на своей странице в социальной сети X.

В порт Бейрута прибыли два десантных корабля Военно-морских сил Турции — TCG Sancaktar и TCG Bayraktar — с 300 т гумпомощи для Ливана на борту. С ними приплыли еще четыре судна сопровождения.

«В ходе эвакуационной миссии из Ливана будут вывезены в первую очередь граждане Турции, а также иностранные граждане, обратившиеся с просьбой о выезде к нашему правительству», — сообщило министерство обороны Турции.

8 октября МВД Турции объявило об эвакуации своих граждан из Ливана на военных судах.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Эрдоган заявлял, что Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер.