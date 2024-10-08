Турция объявила об эвакуации своих граждан из Ливана

Турция 9 октября эвакуирует по морю своих граждан, подавших заявления на выезд из Ливана. Об этом сообщило турецкое министерство иностранных дел, передает Reuters.

В заявлении говорится, что два турецких военных корабля, способные вместить до 2 тысяч пассажиров, отправятся в Бейрут 8 октября. Процесс эвакуации растянется на несколько дней, если это будет необходимо, добавили в МВД.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за проводимой политики в секторе Газа и Ливане премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер.

Ранее в Ливане заявили о массовом бегстве людей из страны из-за ударов Израиля.