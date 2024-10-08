Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция объявила об эвакуации своих граждан из Ливана

МВД: Турция эвакуирует на кораблях своих граждан из Ливана

close
Mohamed Azakir/Reuters

Турция 9 октября эвакуирует по морю своих граждан, подавших заявления на выезд из Ливана. Об этом сообщило турецкое министерство иностранных дел, передает Reuters.

В заявлении говорится, что два турецких военных корабля, способные вместить до 2 тысяч пассажиров, отправятся в Бейрут 8 октября. Процесс эвакуации растянется на несколько дней, если это будет необходимо, добавили в МВД.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что из-за проводимой политики в секторе Газа и Ливане премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер.

Ранее в Ливане заявили о массовом бегстве людей из страны из-за ударов Израиля.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами