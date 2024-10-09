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Верховный суд Словакии не признал покушение на Фицо терактом

Верховный суд Словакии не признал покушение на премьер-министра Фицо терактом

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Petr David Josek/AP

Верховный суд Словакии счел, что прокуратура неверно расценила покушение на премьер-министра Роберта Фицо как теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Aktuality.

Суд подчеркнул, что автор покушения, 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула, действительно находится в КПЗ на законных основаниях, но он не может быть обвинен в терроризме.

В июле 2024 года прокуратура добавила к обвинению Цинтулы в покушении обвинение в теракте.

До этого Фицо заявил, что его партия будет выступать против вступления Украины в НАТО.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее Лавров призвал прислушаться к идее Фицо обстрелять ракетами Брюссель.

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