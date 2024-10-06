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Премьер Словакии заявил, что его партия будет против членства Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил, что его партия будет против Украины в НАТО

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Depositphotos

Премьер-министр Словакии, глава партии Smer-SD Роберт Фицо заверил, что депутаты от его партии не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в эфире STVR.

«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО», — заявил он.

По его словам, вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны.

Также Фицо заявил, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. Он обратил внимание, что сейчас на Украине друг с другом сражаются представители славянского народа. При этом европейские государства «значительно поддерживают» такое положение вещей, чего глава словацкого правительства понять не в силах. Он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Ранее Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине.

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