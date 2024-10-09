Четырехлетняя девочка заживо сгорела на глазах у матери на даче в Ленобласти

В Ленобласти ребенок заживо сгорел прямо на глазах у своей матери во время поездки на дачу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации издания, инцидент произошел 8 октября в поселке Ульяновка Тосненского района. Четырехлетняя девочка вместе с матерью и тетей приехала на дачу после своего дня рождения. Ребенка уложили спать в пристройке и включили теплопушку, чтобы та не замерзла. Родительница обустроилась в соседней комнате.

Предположительно, в какой-то момент обогревательный прибор закоротило, и в комнате ребенка произошло возгорание. Первой запах гари почувствовала мать, которая немедленно бросилась на помощь дочери с ведрами, наполненными водой. Однако пламя оказалось слишком сильным, прорваться через него женщине не удалось.

Проснувшаяся от криков тетя девочки тоже вскоре поспешила на помощь, но им не удалось помочь ребенку. Когда на место прибыли пожарные и потушили пристройку, малолетняя уже скончалась от ожогов.

Ранее в Новосибирске ребенок едва не сгорел заживо, спрятавшись в шкафу во время пожара.