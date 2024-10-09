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Двух 19-летних жителей ДНР посадили в тюрьму за госизмену

Двух работавших на СБУ 19-летних жителей ДНР посадили в колонию строгого режима

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 19-летних Виктора Захарченко и Никиту Полозова к лишению свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что юношей завербовала Служба безопасности Украины (СБУ), и летом 2023 года они «сливали» своему куратору информацию о местоположении российской военной техники, задействованной для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Полозов получил 13,5 года лишения свободы, а Захарченко — 12,5. Кроме того, им назначили ограничение свободы сроком в один год.

4 октября суд в Петербурге вынес приговор местным жителям за публичные призывы к террористической деятельности. По версии следствия, молодые люди связались с представителями двух украинских террористических организаций. Кураторы перевели им деньги, после чего фигуранты разбирательства стали размещать в общественных местах листовки с призывами вступать в ряды террористов.

Ранее сообщалось, что в Пензе впервые вынесли приговор за госизмену.

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