Двух 19-летних жителей ДНР посадили в тюрьму за госизмену

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 19-летних Виктора Захарченко и Никиту Полозова к лишению свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что юношей завербовала Служба безопасности Украины (СБУ), и летом 2023 года они «сливали» своему куратору информацию о местоположении российской военной техники, задействованной для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Полозов получил 13,5 года лишения свободы, а Захарченко — 12,5. Кроме того, им назначили ограничение свободы сроком в один год.

4 октября суд в Петербурге вынес приговор местным жителям за публичные призывы к террористической деятельности. По версии следствия, молодые люди связались с представителями двух украинских террористических организаций. Кураторы перевели им деньги, после чего фигуранты разбирательства стали размещать в общественных местах листовки с призывами вступать в ряды террористов.

Ранее сообщалось, что в Пензе впервые вынесли приговор за госизмену.