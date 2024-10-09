В России оценили идею ввести штрафы за оскорбление педагогов

Введение штрафов за оскорбления педагогов может быть неэффективной мерой. Об этом рассказал председатель Московской коллегии адвокатов и директор компании »Князев и партнеры» Андрей Князев, передает Pravda.Ru.

Он пояснил, что вместо школьников штрафы будут оплачивать их родители. Вместо этого для решения конфликтной ситуации он призвал воспользоваться помощью социальных педагогов и правоохранительных органов, чтобы сделать выговор ученику или перевести его в другую школу.

«Они на то и педагоги. Если уж не справляются, поставить на учет, ради бога», — отмечает он.

Князев также напомнил, что оскорбления не должны быть дифференцированы в зависимости от профессии, потому что с ними могут сталкиваться и другие специалисты.

7 октября сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. За это граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если оскорбление педагога произойдет в интернете, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений.