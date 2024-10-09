В США госпитализировали старейшего члена семьи Кеннеди

В США после инсульта госпитализировали 96-летнюю Этель Кеннеди — старейшего из ныне живущих членов семьи Кеннеди. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Пожилая женщина перенесла инсульт во сне в прошлый четверг утром. В настоящее время Этель проходит лечение в местной больнице, поделилась ее дочь Керри.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход, и ее окружает семья. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно полноценную жизнь», — написала Керри в социальных сетях.

Этель — вдова Роберта Ф. Кеннеди, невестка президента Джона Ф. Кеннеди и мать Роберта Ф. Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию и поддержал Дональда Трампа.

В 2014 году президент Обама наградил Этель президентской медалью Свободы.

До этого сообщалось, что народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве. Состояние актера оценивают как тяжелое.

Ранее стало известно состояние актера Збруева после госпитализации.