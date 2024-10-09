В России собираются ограничить самозанятым выполнение опасных работ

Министерство труда и социальной защиты России предложило ограничить допуск самозанятых граждан к опасным видам работ. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на замечания Минтруда к новому законопроекту Минэкономразвития РФ о платформенной экономике.

В Минтруде подчеркнули, что есть риски привлечь партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности, а на самозанятых не распространяются принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ, а их работодатель обязан обеспечить. Ведомство предлагает запретить исполнителями принимать заказы на работы повышенной опасности или работы по тем видам профессий, которые установит кабмин.

Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Екатерина Папченкова высказала мнение, что нужно посмотреть риски по всем сферам, где работают самозанятые, и решить вопрос системно. Она обратила внимание на то, что самозанятый электрик — это распространенная практика и неправильно было бы ограничивать возможность его работы в рамках договора гражданско-правового характера.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов подчеркнул, что в рассмотрении вопроса о том, нужно ли допускать самозанятых граждан к выполнению опасных работ, следует учитывать наличие у них соответствующей квалификации.

До этого сообщалось, что российские власти разработали ряд мер по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Согласно документу, операторам платформ, через которые самозанятые находят заказы, предлагается ограничить систематическое выполнение ими услуг для одного заказчика и не допускать принятие заказов для самозанятых от тех заказчиков, с которыми они состояли в трудовых отношениях ранее.

Ранее россияне назвали главные преимущества самозанятости.