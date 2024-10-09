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Россиян предупредили о самых популярных схемах налогового мошенничества

Эксперт Шумейко: инспекторы могут давить на бухгалтеров с уточнением декларации

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Depositphotos

Налоговое мошенничество — это явление, с которым могут столкнуться не только предприниматели, но и обычные граждане. Одной из распространенных схем является давление на бухгалтеров со стороны налоговых инспекторов с целью заставить их сдать уточненную декларацию, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Шумейко, руководитель бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры», эксперт по налогам и налоговой безопасности.

«Например, инспектор может утверждать, что в одном из документов есть незначительная ошибка, и если ее не исправить, у компании возникнут проблемы с налогами. Однако часто это делается для того, чтобы инспекция открыла окно для двухмесячной камеральной проверки, которую иначе они могли бы не успеть провести. В таких случаях не стоит поддаваться на давление и сдавать уточненную декларацию из-за несущественных ошибок. Важно сообщить инспектору, что сдача новой декларации не требуется, и предложить завершить проверку самостоятельно», — объяснил он.

Еще одна схема — это запросы налоговой службы о предоставлении информации якобы связанной с выездной проверкой, которая на самом деле не проводится.

«В таких ситуациях налоговая может требовать у контрагентов документы и сведения, ссылаясь на несуществующую проверку. Это делается для того, чтобы получить дополнительную информацию о деятельности компании, хотя такие данные можно запрашивать только при реальной проверке. Чтобы не стать жертвой таких уловок, важно всегда уточнять информацию у инспекторов и проверять, действительно ли проводится проверка. Часто такие требования оказываются ошибкой или сознательным искажением фактов», — отметил эксперт.

Будьте внимательны и всегда проверяйте правомерность запросов и требований со стороны налоговых органов, чтобы избежать ненужных проверок и начислений, резюмировал Шумейко.

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