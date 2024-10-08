Женщина заявила, что поддерживает Россию после того, как вывесила триколор в Одессе

Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного в конце 2022 года памятника Екатерине II в Одессе, заявила, что поддерживает Россию. Видео допроса опубликовало украинское издание «Страна».

Также она сказала, что поддерживает президента России Владимира Путина.

8 октября стало известно, что на Екатерининской площади в Одессе неизвестная женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II.

Издание «Страна» опубликовало видео, на котором женщина стоит на постаменте с флагом и к ней подбегают несколько человек, требующих выкинуть его. Затем к ней подходит мужчина и вырывает полотнище из рук.

7 октября в Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Один из его участников назвал происходящее в стране «политикой дискриминации русскоязычных украинцев».

Ранее украинский сварщик сбежал в Венгрию, прорезав дыру в конструкции пограничного моста.