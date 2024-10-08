Двое 14-летних детей попали в российский список террористов

Росфинмониторинг включил двоих 14-летних детей в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной службы.

В перечень физических лиц, признанных террористами и экстремистами, попали Тимур Корчемкин из Одессы и Тимур Абдулин из Кирова. Оба мальчика 2010 года рождения, на данный момент обоим детям по 14 лет.

Информации о причине добавления мальчиков в перечень не поступало. На данный момент они являются самыми молодыми людьми, добавленными в список с пометкой о причастности к терроризму.

До этого российский боец ММА Ильяс Якубов, ранее арестованный за оправдание терроризма, был внесен в список террористов и экстремистов. Он использовал в одном из роликов цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России.

Ранее Росфинмониторинг внес объединение Порошенко в перечень террористов.