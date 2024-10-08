В Ростовской области героям СВО передали 32 автомобиля

В Ростовской области в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» прошла церемония вручения ключей от 32 автомобилей Lada Granta героям СВО. В мероприятии приняла участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Машины передали ветеранам с тяжелой инвалидностью из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. По словам Цивилевой, герои – настоящий пример мужества, отваги и любви к Родине.

Она напомнила, что инициативу фонда «Защитники Отечества» включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал президент России Владимир Путин.

«Она затрагивает всю страну. Сегодня состоялась самая массовая церемония передачи ключей – мы вручили автомобили 32 героям из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. Ранее машины получили ветераны из Московской области, Республики Татарстан и Краснодарского края. Все герои прошли необходимое обучение благодаря нашему партнеру – ДОСААФ и теперь могут управлять транспортными средствами», — сказала она.

Цивилева уточнила, что до конца года планируется передать ветеранам 200 машин, еще 300 – в следующем году.

«Наша задача – сделать все, чтобы герои могли активно жить, работать, растить детей, заботиться о близких, исполнять гражданский долг», — подчеркнула она.

В церемонии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также представители центрального аппарата фонда «Защитники Отечества», ветераны спецоперации, других локальных войн и конфликтов.

Забота о защитниках, помощь их близким – наша основная задача, делали и будем делать для этого все необходимое. С открытием филиала фонда «Защитники Отечества» эта работа получила новый импульс. Филиал стал для ребят вторым домом», — сказал Голубев.

По словам Пушилина, справедливо, чтобы каждому, кто рисковал своей жизнью и здоровьем, терял своих боевых товарищей и делал все, чтобы защитить свою страну, Родина помогла там, где это необходимо.

Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей – один из приоритетов государства, уверен Леонид Пасечник.