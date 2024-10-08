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Россиянка много лет жила с огромной иглой в зубе

В Нижнем Новгороде в зубе пациентки нашли иглу длиной два сантиметра

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Нижнем Новгороде местная жительница несколько лет ходила с длинной иглой в зубе, не замечая ее. Об этом рассказал главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в личном Telegram-канале.

Историей необычной находки с журналистом поделился стоматолог-ортопед Вадим Кочутов. По словам специалиста, женщина никак не ощущала инородный предмет в зубе, его нашли во время диагностики случайно. Наличие иглы длиной почти два сантиметра показал рентген.

Медик аккуратно извлек иглу и продолжил оказывать помощь, за которой обратилась нижегородка.

До этого врачи из Волгограда рассказали, как им пришлось повторно оперировать женщину, у которой в брюшной полости во время вмешательства коллеги забыли иглу. Женщина прожила с ней шесть лет, мучаясь от дискомфорта и болей.

Ранее воронежские хирурги спасли ребенка со швейной иглой в кишечнике.

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