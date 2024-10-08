В Якутии школьницу ввели в искусственную кому после нападения стаи собак

Врачи ввели школьницу из поселка Чульман в Якутии в искусственную кому после нападения стаи собак. Она уже перенесла пятичасовую операцию, рассказал ее отец 360.ru.

По словам мужчины, в момент нападения собак рядом с ребенком его не было, ему позвонили уже после случившегося.

«Приехал, дочку прямо сильно порвали, очень сильно. Операция пять часов длилась», — добавил отец пострадавшей.

Бездомные собаки – это давняя проблема жителей поселка. Животные объединяются в стаи, отстреливать их законом запрещено, а специальных уполномоченных работать в этом направлении служб нет.

По словам очевидицы происшествия, четырех собак из стаи, напавшей на девочку, уже отловили. Однако уже через месяц они вновь вернутся на улицу, поэтому нужно системно решать проблему, добавила она. Женщина также добавила, что девочка находится в тяжелом, нестабильном состоянии, из-за чего ее невозможно перевести в Якутск.

Напомним, по факту произошедшего проверку проводит прокуратура Якутии. В ходе проверки надзорное ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее стая бродячих собак напала на трех школьников в Иркутской области.