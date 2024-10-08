В Боливии пожары прошлись по 10 млн га территории

Пожары в Боливии прошлись по территории площадью более 10 млн га. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные неправительственной организации Fundación Tierra.

«Пожары уничтожили более 10,1 млн гектар, превысив все рекорды последних лет», — подсчитали в организации.

Отмечается, что 58% затронутой пожарами территории приходится на леса. Наиболее масштабными были пожары в департаментах Бени и Санта-Крус. При этом ожидается, что площадь, пострадавшая от пожаров, продолжит расти в ближайшие несколько недель — в стране сохраняется сухая погода и имеется несколько активных очагов пожаров.

7 октября дым от пожаров на несколько часов приостановил работу крупнейшего аэропорта Боливии в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

8 сентября власти Боливии объявили режим ЧС в стране из-за лесных пожаров. Позднее в стране ввели режим национального бедствия по той же причине.

Ранее посольство РФ порекомендовало воздержаться от поездок в Боливию из-за протестов.