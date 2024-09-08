В Боливии ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории Боливии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров в стране. Об этом сообщил министр обороны страны Эдмундо Новильо в эфире телеканала Bolivia TV.

Глава оборонного ведомства напомнил, что на территории департамента Бени уже действует режим катастрофы. При этом власти департамента Санта-Крус также ввели режим ЧС, отметил Новильо.

По данным правительства Боливии, сейчас в стране 72 активных очага возгорания. Всего пожары затронули 3,8 млн гектар.

Кроме того, президент Боливии Луис Арсе сообщил в соцсети X, что в стране объявили «санитарную угрозу». По его словам, решение связано с загрязнением воздуха из-за пожаров. Власти уже направили группы быстрого реагирования в пострадавшие районы.

«К настоящему моменту 6 162 человека получили медицинскую помощь в департаментах Пандо, Бени и Санта-Крус», — написал президент.

До этого власти Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров. На территории республики зарегистрировали 23 лесных пожара, площадь которых составила примерно 1700 гектаров.

Ранее в Германии произошел сильный пожар в курортной зоне.