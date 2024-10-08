Губернатор Ставрополья прокомментировал задержание военного блогера

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что военный блогер Егор Гузенко оказал сопротивление властям при задержании. Слова Владимирова приводит РИА Новости.

«Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление. Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали», — высказался Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что полицейские не имели права не отреагировать на появление находящегося в Федеральном розыске блогера в балаклаве на массовом мероприятии.

8 октября против блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» возбудили уголовное дело.

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска по статье 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Во время задержания он оказал сопротивление, после чего против него возбудили дело по статье «Применение насилия в отношения представителя власти». Блогер отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о хулиганстве, срезав браслет ФСИН, и уехал из-под домашнего ареста добровольцем в зону СВО. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее военный блогер «Тринадцатый» Гузенко призвал подписчиков вытащить его из полиции.