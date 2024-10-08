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Россиянам рассказали, что сейчас происходит на рынке новостроек Москвы и Подмосковья

Эксперт Соколова: продажи на рынке новостроек в Москве и МО упали на 30%

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Shutterstock

Сейчас продажи на рынке новостроек в Москве и Подмосковье упали на 30% по отношению к первому кварталу этого года. Если банковские лимиты на семейную ипотеку не увеличатся, то в четвертом квартале можно ожидать падение продаж не менее чем на 40% к началу года, рассказала «Газете.Ru» Анна Соколова, коммерческий директор ОМ Девелопмент.

«При этом предпосылок к снижению цен нет. За последние два года объективно себестоимость строительства только росла. За счет увеличения платы на изменение вида разрешенного использования земли, стоимости строительно-монтажных работ и стройматериалов и других подрядных услуг. В дополнение ко всему ставка проектного финансирования сегодня составляет 22%. Поэтому объективно у девелоперов сегодня отсутствуют резервы для снижения цен», — объяснила она.

Однако частные случаи уменьшения стоимости квадратного метра возможны. Так, для увеличения продаж по отдельным проектам некоторые девелоперы могут снижать цены на неликвидные лоты.

«В глобальном же смысле отмена льготной ипотеки в сочетании с ростом общих инвестиционных затрат на реализацию девелоперских проектов и повышением ключевой ставки серьезным образом отразятся на рынке. В результате резкого сокращения спроса под ударом оказываются в первую очередь небольшие застройщики. И в результате все текущие процессы на рынке закономерно приведут к сокращению объемов жилищного строительства», — резюмировала Соколова.

Ранее россиянам дали советы, как избежать мошенничества при сделках с недвижимостью.

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