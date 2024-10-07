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Более 47 тысяч человек присоединились к акции «БумБатл»

Более 47 тысяч человек из 55 регионов присоединились к акции «БумБатл» за две недели

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Акция «Бумбатл»

Более 47 тысяч человек из 55 регионов РФ присоединились к Всероссийской акции «БумБатл» Движения «Экосистема» за две недели. Об этом сообщили организаторы.

Как рассказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев в рамках Российского экологического форума (РЭФ), за две недели со старта акции участники сдали 146 694 кг макулатуры. Сейчас среди регионов-лидеров по количеству сданных бумажных отходов: Брянская и Белгородская области, ДНР, Республика Башкортостан, Свердловская область, ХМАО, Республики Удмуртия и Татарстан, Кировская область и Республика Коми.

По словам Руднева, цель пятого сезона «БумБатла» – побить рекорды прошлых лет по количеству собранной макулатуры. И поможет в этом уже традиционная механика «Пуд за билет».

«Как и в прошлом году, за каждый пуд —16 килограммов — в ряде регионов будут выдаваться билеты на культурно-массовые, спортивные мероприятия. Кроме того, у нас работает целая команда для того, чтобы каждая школа, каждый детский сад и все остальные команды могли собрать от 150 килограммов и оставить заявку на вывоз макулатуры, чтобы каждый мог поучаствовать в акции «БумБатл».

Весь день на площадке РЭФ работала точка сбора макулатуры. Маскоты акции – БумБой и БуМаша – провели БумБаскет. Активисты должны были за 30 секунд забросить как можно больше мячей из бумаги в баскетбольную корзину.

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки принимаются до 10 ноября.

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