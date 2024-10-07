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Бойцы спецоперации поздравили Владимира Путина с днем рождения

Бойцы СВО пожелали Путину здоровья и стальных нервов

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Антон Вергун/РИА Новости

Российские военнослужащие из разных подразделений, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Их обращения с фронта опубликовали Тelegram-каналы.

Так, бойцы первого батальона 87-го отдельного стрелкового полка пожелали президенту счастья, крепкого здоровья, а также уверенных побед на поле боя, в которых они непосредственно принимают участие. Их поздравление опубликовал Теlegram-канал «ЧП Донецк Z».

«Пусть наша честная служба будет вам нашим скромным подарком», — заявил командир 87-го отдельного стрелкового полка.

Личный состав десятого отдельного танкового батальона пожелал главе государства бодрости духа, долгих лет жизни и большой победы.

«Мы здесь боремся со злом, и зло обязательно сокрушим!», — сказали участники СВО.

Бойцы первой отдельной гвардейской Мотострелковой Славянской Ордена Республики бригады пожелали Владимиру Путину верных единомышленников и всесторонней поддержки российского народа.

«Желаем сибирского здоровья! Всего самого наилучшего! Ярких побед! Благодарим вас за все! Победа будет за нами!» — обратились к президенту военнослужащие управления 87 полка второго стрелкового батальона 51-й армии.

Военнослужащие девятой Гвардейской мотострелковой бригады заявили, что президент многое сделал для них.

«Благодаря вашему труду стало гордо звучать — Россия!», — сказали бойцы.

Личный состав первой Славянской бригады пожелал главе государства «стальных нервов, верных соратников и скорейшей победы над всемирным злом».

7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения.

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