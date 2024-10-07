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Депутат заявил об укреплении величия России под руководством Владимира Путина

Депутат Романов: Россия занимает значительные позиции на мировой арене

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Александр Казаков/РИА Новости

Под руководством президента России Владимира Путина страна укрепляет экономику, наращивает обороноспособность, занимает все более значительные позиции на мировой арене, защищает справедливость и поддерживает закон и порядок в конфликтных точках планеты. Такое мнение в своем Тelegram-канале высказал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

«Благодаря своему мудрому и сильному лидеру Россия вновь обрела величие», — написал парламентарий.

Также Михаил Романов отметил, что Владимир Путин уделяет много внимания благополучию родного города.

«Санкт-Петербург обретает все больше столичных функций и качеств, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, наращиваются инвестиции, бюджет города бьет новые рекорды по темпам роста. А, соответственно, расширяются социальные программы, укрепляется благополучие жителей, все более комфортной становится городская среда», — заявил депутат.

По его словам, петербуржцы чувствуют поддержку президента.

Поздравляя главу государства с днем рождения, Романов выразил уверенность в том, что команда президента добьется новых достижений.

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