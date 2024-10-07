Депутат заявил об укреплении величия России под руководством Владимира Путина

Под руководством президента России Владимира Путина страна укрепляет экономику, наращивает обороноспособность, занимает все более значительные позиции на мировой арене, защищает справедливость и поддерживает закон и порядок в конфликтных точках планеты. Такое мнение в своем Тelegram-канале высказал депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

«Благодаря своему мудрому и сильному лидеру Россия вновь обрела величие», — написал парламентарий.

Также Михаил Романов отметил, что Владимир Путин уделяет много внимания благополучию родного города.

«Санкт-Петербург обретает все больше столичных функций и качеств, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, наращиваются инвестиции, бюджет города бьет новые рекорды по темпам роста. А, соответственно, расширяются социальные программы, укрепляется благополучие жителей, все более комфортной становится городская среда», — заявил депутат.

По его словам, петербуржцы чувствуют поддержку президента.

Поздравляя главу государства с днем рождения, Романов выразил уверенность в том, что команда президента добьется новых достижений.