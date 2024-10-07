Мурашко назвал возрастные этапы, когда повышаются риски для здоровья человека

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал критические возрастные этапы в жизни человека, когда повышаются риски для его здоровья. Об этом сообщает «Российская газета».

Мурашко подчеркнул, что не существует универсального лекарства от всех недугов, но точно известно, как влияют определенные факторы на организм. Благодаря этому можно улучшить здоровье человека, отметил министр.

По его словам, медики выделяют несколько критических возрастных порогов, во время которых происходят серьезные биохимические изменения в организме. Первый этап начинается в возрасте 40-45 лет. В это время появляется риск развития сердечно-сосудистых проблем.

Второй критический этап происходит в 60-65 лет, отметил Мурашко. Риск инфаркта в этом возрасте повышается на 75%.

Третий — в возрасте 80 лет и старше, рассказал министр.

Также Мурашко заявил, что человек может прожить 120 лет, если будет соблюдать принципы здорового образа жизни.

По словам министра, здоровый образ жизни может предотвратить 60% факторов развития заболеваний.

Ранее ученые перечислили важнейшие факторы долголетия.