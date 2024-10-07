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Глава Минздрава назвал условия, при которых человек может прожить до 120 лет

Мурашко: здоровый образ жизни поможет человеку прожить 120 лет

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Человек может прожить 120 лет, если будет соблюдать принципы здорового образа жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Генетически это заложено у человека», — сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что для долголетия человеку нужно сформировать определенные установки. Также его нужно обучить, чтобы он мог вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.

По словам министра, здоровый образ жизни может предотвратить 60% факторов развития заболеваний.

В сентябре ученые из Каролинского института в Швеции установили, что шансы на здоровое долголетие увеличиваются при нормальных уровнях сахара, железа и холестерина в крови, а также низкой концентрации мочевой кислоты и креатинина в организме. Исследователи проанализировали состояние здоровья и особенности образа жизни 44 тысяч шведов, которые прошли медицинские осмотры в период с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет.

Ранее ученые перечислили важнейшие факторы долголетия.

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