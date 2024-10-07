Глава Минздрава назвал условия, при которых человек может прожить до 120 лет

Человек может прожить 120 лет, если будет соблюдать принципы здорового образа жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Генетически это заложено у человека», — сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что для долголетия человеку нужно сформировать определенные установки. Также его нужно обучить, чтобы он мог вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.

По словам министра, здоровый образ жизни может предотвратить 60% факторов развития заболеваний.

В сентябре ученые из Каролинского института в Швеции установили, что шансы на здоровое долголетие увеличиваются при нормальных уровнях сахара, железа и холестерина в крови, а также низкой концентрации мочевой кислоты и креатинина в организме. Исследователи проанализировали состояние здоровья и особенности образа жизни 44 тысяч шведов, которые прошли медицинские осмотры в период с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет.

Ранее ученые перечислили важнейшие факторы долголетия.