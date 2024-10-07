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В столичном ресторане обнаружили завтрак за 72 тысячи рублей

Россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в московском ресторане «Белуга»

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Depositphotos

В столичном ресторане «Белуга» гостям предлагают завтрак, стоимость которого составит 72 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Трапезник».

Согласно посту, завтрак называется «Завтра Бурлака». В него входит 12 блюд: килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы и яйца с майонезом. Также посетителям предлагают нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и кильку.

В сентябре аналитики программы «СберСпасибо» сообщили, что поход в российские рестораны этим летом стал обходиться гражданам дороже — за три месяца средний чек подскочил на 21%. По их данным, сильнее всего рост заметен в Санкт-Петербурге (+29%), там средний чек составил почти 1,2 тыс. рублей.

При этом ресурс «Чек Индекс» подсчитал, что средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах РФ увеличилась на 11%. Согласно полученным данным, в прошлом году поход в заведение обходился в 2,3 тыс. руб., а летом 2024-го он подорожал до 2,5 тыс. руб.

Ранее в России спрогнозировали дальнейший рост цен на блюда в ресторанах.

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