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В Ростове-на-Дону ликвидировали еврейскую религиозную общину

Суд в Ростове ликвидировал еврейскую религиозную общину за несоблюдение законов

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David Cohen 156/Shutterstock/FOTODOM

Ростовский областной суд ликвидировал местную еврейскую религиозную общину КЕРОР. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда, решение было принято из-за того, что организация нарушила российские законы.

«<...> Религиозная организация... ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что община не соблюдала законодательство в сфере свободы совести, вероисповедания и религиозных объединений. Кроме того, в суде заявили, что ростовский КЕРОР не соблюдал предусмотренный уставом порядок деятельности, а его работа не отвечала обозначенным организацией целям.

Летом суд в Санкт-Петербурге ликвидировал латышское общество по иску министерства юстиции России. По решению суда сведения об организации исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Установлено, что устав общества не соответствовал действующему законодательству РФ.

Ранее сообщалось, что правительство решило ликвидировать портал «Большая российская энциклопедия» (БРЭ).

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