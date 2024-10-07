Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил президента РФ с днем рождения и отметил его любовь к стране и вклад в ее развитие.

«Благодаря нашему Президенту Россия — могучая держава. Страна и столица переживают период бурного расцвета. Реализуются масштабнейшие проекты, пишутся новые страницы истории», — указал мэр столицы.

Он пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и «реализации всего задуманного на благо Отечества».

Как сообщало РИА Новости, президент РФ проведет свой день рождения в рабочей обстановке. В Москве российский лидер встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации и проведет ряд других рабочих встреч.

Отмечалось, что Путин уже несколько лет подряд отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные даты с важными деловыми мероприятиями.

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