Стало известно, какая погода ждет москвичей 7 октября

Облачная погода и местами небольшой дождь ожидается 7 октября в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в российской столице составит от +16°C до +18°C. В свою очередь, в темное время суток столбики термометров будут показывать до +10°C.

Также из прогноза следует, что ветер в городе будет южный. Скорость его порывов может достигнуть 5–10 м/с.

«Давление — 743 миллиметра ртутного столба», — добавили метеорологи.

При этом на территории Московской области температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +14°C до +19°C. Ночью соответствующий показатель опустится до +7°C, предупредили в Гидрометцентре РФ.

7 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на 45% территории страны уже установилась холодная и снежная погода. В частности, речь идет о северных и центральных регионах Дальнего Востока — Магаданской области, севере Хабаровского края и Чукотском автономном округе.

Специалист отметил, что сейчас в некоторых частях Республики Саха (Якутии) высота сугробов составляет около 23 сантиметров. Как он сказал, во второй половине недели снег ожидается и в ряде иных регионов — в восточной части Забайкальского края и в Амурской области.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивный листопад.