В Волгоградской области в ДТП травмы получили более 10 человек

В Волгоградской области произошло ДТП с участием двух машин, в котором пострадали более пяти человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на 705-м километре трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». По версии правоохранителей, «Газель» столкнулась с машиной марки Mercedes, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате пострадали десять человек, пять из которых – несовершеннолетние. Молодого человека, сидевшего за рулем иномарки, спасти не удалось. Подробности о травмах и состоянии пациентов отсутствуют.

На кадрах с места инцидента заметно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его смяло со стороны водителя. Микроавтобус перевернулся на крышу.

По факту произошедшего в прокуратуре возбудили уголовное дело.

«Ход и результаты расследования данного уголовного взяты прокуратурой на контроль», – сообщается в публикации.

Ранее в Дагестане фура смяла машину полиции, пострадали инспекторы ДПС.