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В Воронежской области заявили об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА

Губернатор Гусев: после уничтожения БПЛА в Воронежской области пострадавших нет

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Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и последствий на земле в результате уничтожения украинского дрона в регионе, предварительно, нет.

Губернатор указал, что минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в одном из районов Воронежской области.

«По предварительной информации, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не объявлялся», — написал Гусев.

Утром 6 октября Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО сбили два дрона над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями — по одному.

В ночь на 5 октября семь беспилотников были сбиты в Белгородской области, один — в Воронежской и два в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Донецкой народной республике.

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Атаки БПЛА на Россию
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