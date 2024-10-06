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В Казани мужчина с болезнью Паркинсона пытался изнасиловать ребенка в подъезде

В Татарстане пенсионер приставал к школьнице в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Татарстане пожилой мужчина с болезнью Паркинсона приставал к девочке в подъезде дома, ребенку удалось убежать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Адоратского, 12-летняя девочка возвращалась из школы, когда к ней подошел неизвестный. Пожилой мужчина, страдающий от болезни Паркинсона, попросил ребенка помочь донести ему пакеты до квартиры.

В подъезде он стал трогать девочку и пытался ее поцеловать, ей удалось вырваться и убежать. Семья пострадавшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого удалось задержать.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку. В какой-то момент двери открылись и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Ранее в Воронежской области иностранец приставал к 12-летней девочке.

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