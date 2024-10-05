Глава СК поручил представить доклад о расследовании нападения мигрантов в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на жителей Самары. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

В соцсетях распространилась информация, что в Самаре группа мигрантов из стран ближнего зарубежья напала и жестоко избила троих местных жителей, проинформировали в СК.

Региональные следователи возбудили по данному факту уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, совершенном группой лиц.

Глава СК поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Максиму Козлову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

По данным прокуратуры Самарской области, конфликт произошел 8 сентября в баре в центре Самары на улице Ленинградская, 24.

Там рассказали, что в ходе расследования были установлены обстоятельства, подлежащие квалификации по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), в результате дело было передано для дальнейшего расследования в следственный отдел. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

5 октября СК возбудил дело в связи с появлением молодежных банд в Петербурге.

Ранее Таджикистан заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России.