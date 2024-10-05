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В Рязани врачи извлекли микронаушник, застрявший в ухе пациентки

Рязанские медики помогли девушке с застрявшим в ухе микронаушником

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Depositphotos

Врачи областной клинической больницы Рязани оказали помощь девушке с застрявшим в ухе микронаушником. Об этом сообщает портал «Рязань инфо».

Молодая жительница Рязани обратилась в медицинское учреждение с подозрением на инородное тело в ухе. Пациентка рассказала, что не смогла достать провалившийся в ушную раковину микронаушник, она пыталась извлечь его с помощью магнита. Испугавшись осложнений девушка решила прибегнуть к помощи врачей.

«Наушник проник слишком глубоко в слуховой проход, что вызвало воспаление. Пациентку сразу госпитализировали», — сообщили в больнице.

Доставать инородное тело пришлось оперативным путем, под общим наркозом с помощью микроскопа медики сумели извлечь застрявший наушник.

До этого сообщалось, что в Башкирии девочка во сне проглотила наушник. Школьница из Уфы проснулась ночью от резкой боли в горле, девочка вспомнила, что уснула с беспроводными наушниками и обнаружила, что одного из них на подушке нет. Испугавшись, она разбудила родителей, семья немедленно вызвала скорую помощь. На рентгеновском снимке, сделанном в больнице, медики обнаружили в кишечнике подростка инородное тело, девочку поместили в хирургическое отделение.

Ранее в Индии мужчина проглотил 60 несъедобных предметов и попал в больницу.

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