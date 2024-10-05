Суд оштрафовал шахматиста Каспарова за нарушение закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы оштрафовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, шахматист не предоставил отчетности о своей иноагентской деятельности. Сам он не стал обжаловать решение, и оно вступило в законную силу.

Агентство отметило, что это уже четвертый по счету штраф, назначенный Каспарову по этой статье. До этого суд в очередной раз оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах. Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей. В ноябре 2023 года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Российский Минюст включил ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. 6 марта 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

23 мая мэр города Львова Андрей Садовой сообщил, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума «российской оппозиции». Среди заявленных участников был Гарри Каспаров.

Ранее российские музыкальные сервисы стали маркировать исполнителей-иноагентов.