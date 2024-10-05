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Суд оштрафовал шахматиста Каспарова за нарушение закона об иноагентах

РИА: Хамовнический суд Москвы оштрафовал Гарри Каспарова на 40 тыс. рублей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Хамовнический суд Москвы оштрафовал чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, шахматист не предоставил отчетности о своей иноагентской деятельности. Сам он не стал обжаловать решение, и оно вступило в законную силу.

Агентство отметило, что это уже четвертый по счету штраф, назначенный Каспарову по этой статье. До этого суд в очередной раз оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах. Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей. В ноябре 2023 года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Российский Минюст включил ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. 6 марта 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

23 мая мэр города Львова Андрей Садовой сообщил, что обратился в правоохранительные органы Украины за разъяснениями по поводу проводимого в городе форума «российской оппозиции». Среди заявленных участников был Гарри Каспаров.

Ранее российские музыкальные сервисы стали маркировать исполнителей-иноагентов.

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