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Полковник Пешков ранее уже был судим за растрату

ТАСС: полковник Пешков ранее был условно осужден за растрату

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Anelo/Shutterstock

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков арестован в рамках уголовного дела за хищение при поставках сухпайков бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Брянский гарнизонный военный суд.

Пешков ранее был условно осужден за растрату и не признал свою вину. В качестве потерпевшей стороны в этом деле выступает министерство обороны. Его подельник Антон Белов также был признан виновным.

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Пешкова на два месяца. Ему также было отказано в прошении об участии в специальной военной операции. Ему также было отказано в прошении об участии в специальной военной операции.

Ранее главу «Военторга» задержали по обвинению в завышении контрактов на армейские несессеры.

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