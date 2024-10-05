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В Якутии произошло массовое отравление в спортивной школе

Минобрнауки Якутии сообщило о 27 детских отравлениях в спортивной школе

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Shutterstock

В Якутии 27 детей отравились в спортивной школе. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на минобрнауки региона.

Массовое отравление учеников начальных классов в Харанской спортивной средней образовательной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии было выявлено 4 октября. Дети жаловались на боль в животе и рвоту. После этого была создана комиссия для проверки учебного заведения и туда прибыли надзорные органы.

На стационарном лечении находятся 24 пострадавших, еще трое от госпитализации отказались. Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента.

До этого СК Крыма возбудил дело из-за отравления заказными суши в Керчи.

Роспотребнадзор сообщал, что в Керчи несколько человек отравились готовой продукцией из суши-бара «Wasabi». В результате проверки там были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В связи с этим специалисты направили в суд прошение о приостановке деятельности данного заведения и оповестили о произошедшем местных следователей.

Ранее в России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений.

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