В Керчи возбудили дело после отравления едой из службы доставки

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового отравления едой из службы доставки в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя.

«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»», — сообщили в ведомстве.

Поводом для возбуждения дела стало массовое отравление взрослых и детей заказанной на дом едой из суши-бара.

В 2023 году около 30 строителей автодороги в Краснодарском крае отравились неизвестным веществом. 15 работников ООО «Трансстроймеханизация» из числа тех, кто пожаловался на самочувствие, госпитализировали в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что причиной отравления 150 людей едой из доставки в Москве стала фасоль с ботулизмом.