Сенатор заявила об опасности квадробинга для детей

Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России. Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» cенатор РФ Ольга Епифанова, бизнес всегда идет в ногу с тем, что модно и популярно.

«Но я удивляюсь нашей общей халатности, удивляюсь слепоте некоторых родителей, которые поощряют увлечение детей квадробингом, потому что не считаю эту субкультуру безобидной. Напротив, квадробинг весьма опасен для наших детей, и может привести к непредсказуемым последствиям. Малыш в костюме зайчика на утреннике и 13-летний подросток в маске собаки, бегающий по улицам на четвереньках — не одно и то же. Глобальный смысл квадробинга заключается в идентификации человека с животным, в расчеловечивании», — считает сенатор.

По словам Епифановой, подростки, надев маску, прицепив хвост и встав на четвереньки, отошли от норм человеческого поведения.

«Кусают, например, ни в чем не повинных окружающих, настолько слились с животным миром. Появилось движение антиквадроберов, появилась компьютерная игра «Уничтожь квадробера». Антиквадроберы и в реальности «отстреливают» своих оппонентов — пока что резинкострелами и водяными пистолетами. Это уже вовсе не выглядит безобидным, это уже настоящее противостояние, это сигнал, что подростки могут отойти от нормы и в более серьезных моментах», — отметила она.

Не реагировать на подобное, по мнению сенатора, нельзя.

«Есть предложения ввести запреты, но будет ли они эффективными? Наверное, в каких-то случаях, да. Например, приравнять к хулиганству походы по улицам в масках и на четвереньках вполне возможно. А уж случаи укусов окружающих или «отстрел» квадроберов — тем более. Следовательно, запрет на производство и продажу квадробинговой атрибутики я тоже считаю вполне реальным и действенным. Запрет — мера непопулярная, но в ряде случаев очень нужная. Тем более, когда дело касается наших детей», — резюмировала Епифанова.

Ранее на российских маркетплейсах заметили домики для квадроберов.