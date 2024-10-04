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В июне 2025 года у россиян будет четыре выходных подряд

Правительство РФ: в 2025 году россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россияне в середине июня 2025 года будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

В заявлении отмечается, что 4 октября председатель кабинета министров страны Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. В том числе нерабочими были объявлены дни с 12 по 15 июня.

«Нерабочие дни перенесены <...> с субботы 8 марта на пятницу 13 июня», — говорится в публикации.

12 июня в стране ежегодно отмечают День России. Обычно в этот день на Красной площади в Москве, а также в других городах страны проходят различные торжественные мероприятия.

Также из постановления правительства следует, что на Новый год россиянам предоставят 11 выходных дней. Граждане закончат работать 29 декабря 2024 года и вновь приступят к выполнению должностных обязанностей 8 января 2025 года.

Более того, российские власти решили уже сейчас объявить 31 декабря следующего года выходным днем. Так как 4 и 5 января 2025 года выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 2 мая и 31 декабря соответственно.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько выходных и рабочих дней будет у россиян в октябре 2024 года.

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